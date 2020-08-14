Москвичам рассказали о мерах поддержки для гостиничного бизнеса

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Предприниматели столицы могут до конца этого года получить от города поддержку в виде отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений. За подобной помощью обращаются представители гостиничного бизнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поддержку Москвы уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей. Так, для 143 гостиниц вводили арендные каникулы на период с 1 марта по 30 июня включительно. В связи с чем владельцам бизнеса удалось сэкономить 134 миллиона рублей.
"Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года", – обратил внимание Владимир Ефимов.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что помощь была предоставлена владельцам гостиниц, арендующим у города 16 земельных участков – их общая площадь составляет 8,29 гектара.
Для получения поддержки в виде арендных каникул требуется написать обращение в департамент городского имущества обращение в свободной форме. Кроме того, надо прислать фотографии, которые подтвердят фактический вид деятельности арендатора, а также приказ о приостановлении работы в связи с принятыми законами.
При этом направить соответствующие обращение предприниматели столицы могут через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru. Помимо этого, принимаются заявки по почте, отправленные на адрес департамента: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1.
Малый и средний бизнес в городе может рассчитывать на получение бюджетных субсидий. Среди компенсируемых затрат есть расходы на приобретение или лизинг оборудования, коммунальные платежи, проценты по кредитам и другие.
Ранее Сергей Собянин отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. В числе новых предложений – реализация беспрецедентной программы льготного кредитования.
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