Объем трех пакетов поддержки бизнеса в Москве составляет 45 млрд руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общий объем трех пакетов прямой поддержки бизнеса в Москве составляет 45 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Прямые меры поддержки бизнеса, которые уже приняты в рамках трех пакетов, составляют порядка 45 миллиардов рублей, – заявил Ефимов.

Он уточнил, что в рамках работы Оперштаба по поддержке экономики в ежедневном режиме отслеживаются изменения в потребительском спросе, а также проблемы, возникающие у предприятий столицы.

Ефимов подчеркнул, что в третий пакет вошли налоговые отсрочки и компенсации предприятиям, а также продуман целый комплекс поддержки для строительных компаний. Он пояснил, что в первую очередь принимаются меры поддержки, направленные на минимизирование убытков в компаниях.

Накануне Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Около 300 организациям предоставили отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. В число компаний вошли кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

