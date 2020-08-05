Власти столицы выделят свыше 31 млн рублей малому и среднему бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти выделят более 31 миллиона рублей малому и среднему бизнесу. Финансовую поддержку города получат 65 компаний, ведущих бизнес по франшизе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Еще помощь предоставят организациям, ранее понесшим затраты на продвижение своей продукции при помощи выставок. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, отраслевыми комиссиями уже было одобрено 572 заявки, а сумма составила свыше 741 миллиона рублей.
При этом на прошлой неделе приняли решение о выделении более 22 миллионов рублей 30 предпринимателям, работающим по договорам франшизы. Благодаря данным выплатам владельцы бизнеса возместят свои расходы на выплату вознаграждений правообладателю. В результате субсидия помогает в компенсировании процентов по кредитам, затратах на лизинг или приобретении оборудования за свой счет. Помимо того, она требуется для выплаты вознаграждений правообладателю, а также оплаты коммунальных услуг.
Еще 35 представителей малого и среднего бизнеса Москвы получат выплаты для компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму более 9 миллионов рублей. Данной субсидией представляется возможным покрыть расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади.
"10 июля стартовал новый этап заявочной кампании, который продлится до конца августа. Обратиться за выплатами в рамках новой волны смогут в том числе и те предприниматели, чьи заявки ранее были отправлены на доработку", – обратил внимание Фурсин.
При этом к старту нового этапа приема заявок в июле было увеличено число выставок, за участие в которых город компенсирует расходы. По просьбам предпринимателей в перечень было добавлено 141 новое мероприятие.
Получить информацию о предоставлении финансовой помощи для малого и среднего бизнеса города можно по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий +7 (499) 961-01-20.
Ко всему прочему, узнать оперативные данные о мерах поддержки бизнеса можно в telegram-канале "Субсидии московским предпринимателям".
Ранее сообщалось, что общий объем налоговых льгот столичных предприятий составит более 170 миллиардов рублей. Воспользоваться антикризисными мерами смогут около 21 тысячи компаний.
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