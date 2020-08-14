Объем B2B-сделок на портале поставщиков превысил 165 млн рублей с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем B2B-сделок на портале поставщиков превысил 165 миллионов рублей с начала 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за семь месяцев года на портале поставщиков столицы было заключено 970 B2B-сделок. Он напомнил, что коммерческие заказчики могут не указывать начальную цену закупки, если не знают ее реальную стоимость, а максимальная сумма размещенного заказа ограничена 1 миллионом рублей.
Вице-мэр отметил ,что лояльные условия позволяют участвовать в закупках представителям малого и среднего бизнеса, на которых приходится более 90% активных пользователей сервиса. Средняя цена контракта по итогам закупочных процедур в январе – июле составила около 170 тысяч рублей, уточнил он.
Портал поставщиков обеспечивает предпринимателям взаимодействие не только с госзаказчиками, но и помогает искать деловых партнеров через единую витрину закупок.
"Технологические решения на портале позволяют в кратчайшие сроки подключить внешние B2B-площадки, что помогает и дальше наращивать объем сделок между компаниями. Уже работающие инструменты портала широко используются, а также масштабируются под новые запросы пользователей. Например, сервис подписок на рассылку учитывает новые подключения и приглашает поставщиков на B2B-закупки с учетом профиля компании", – пояснил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Коммерческие организации могут размещать свои закупки на портале поставщиков с июля 2019 года. Всего с этого момента с помощью ресурса было совершено около 1,5 тысячи B2B-сделок с потенциальным объемом свыше 200 миллионов рублей, сказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он добавил, что самыми востребованными товарами и услугами в этом году стали компьютерное, оптическое и электронное оборудование, информационно-технологические товары, связь, оргтехника, электроника, а также мебель и изделия из пластмассы и резины. С начала года в каталог продукции добавили более 350 тысяч стандартных торговых единиц.
К порталу подключились 36 регионов России.
В августе там появилась отдельная категория для самозанятых: на сайте они могут выбрать соответствующий налоговый статус. После указания его при заполнении профиля информация попадает в общий в реестр поставщиков, доступный госзаказчикам, и самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот.
Кроме того, на портале запустили сервис универсального электронного документооборота малых закупок. У поставщиков есть возможность сформировать электронный документ из личного кабинета, который будет служить счетом-фактурой и актом приема-передачи. Там же можно будет поставить на документе электронную подпись и направить его в бухгалтерскую систему заказчика. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил, что переход города на электронный документооборот должен сэкономить более 4,3 миллиарда рублей из бюджета за год.
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