Новые услуги для самозанятых появились на портале поставщиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отдельная категория для самозанятых появилась на портале поставщиков. Они могут выбрать на сайте соответствующий налоговый статус, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После указания его при заполнении профиля информация попадает в общий в реестр поставщиков, доступный госзаказчикам, и самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот. В их числе, например, обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства, сниженный размер обеспечения заявки, объяснил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Налоговый статус самозанятого гражданина позволяет пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности. Она не требует подачи деклараций, ведется с помощью мобильного приложения "Мой налог", а пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.

С момента появления функции статус самозанятого на портале указали около двух тысяч граждан, более половины из них работают в Москве. Из других регионов страны наиболее активно присоединяются к порталу самозанятые из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Всего к нему подключились 36 регионов.

Самозанятые граждане – физические лица и индивидуальные предприниматели, которые сами, без наемных работников производят и продают товары и предоставляют услуги. Бизнесмены платят налог на профессиональную деятельность по льготной ставке – четыре или шесть процентов.

В столице за первую половину года такой статус получили 130 тысяч человек. Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общее количество плательщиков налога на профессиональный доход выросло на 70% и достигло 324 тысяч. В среднем в Москве в месяц число самозанятых увеличивается на 20–25 тысяч человек.

Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с ним работают более 180 тысяч поставщиков, а каталог товаров содержит свыше 700 тысяч наименований. За прошедший год новые пользователи заключили почти 30 тысяч контрактов на сумму порядка 3,7 миллиарда рублей.

В августе там также запустили сервис универсального электронного документооборота малых закупок. У поставщиков есть возможность сформировать электронный документ из личного кабинета, который будет служить счетом-фактурой и актом приема-передачи. Там же можно будет поставить на документе электронную подпись и направить его в бухгалтерскую систему заказчика.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что переход города на электронный документооборот при исполнении контрактов и договоров за счет снижения трудозатрат заказчиков должен сэкономить более 4,3 миллиарда рублей из бюджета за год.