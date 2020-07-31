В Москве в первом полугодии на 70% выросло число самозанятых граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за первую половину текущего года 130 тысяч человек получили статус самозанятых, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общее количество плательщиков налога на профессиональный доход выросло с начала года на 70 % и достигло 324 тысяч.

В среднем в столице в месяц число самозанятых увеличивается на 20-25 тысяч человек. Город является одним из четырех регионов, в которых с 2019 года в пилотном режиме был введен налог на профессиональный доход. С 1 июля 2020 года налоговый режим был распространен на всю Россию.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в России зарегистрировано более 770 тысяч самозанятых, из которых каждый второй работает в Москве.

"Популярности налогового режима также поспособствовала поддержка в виде возвращенного налога за прошлый год и налогового капитала в размере 12 130 рублей, предназначенного для погашения налога в текущем году", – отметил он.

В июне сообщалось, что в Москве в качестве самозанятых зарегистрировалось более 300 тысяч человек.