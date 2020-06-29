В Москве в качестве самозанятых зарегистрировалось более 300 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице официально зарегистрировалась 301 тысяча самозанятых граждан. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
С января по май 2020 года количество жителей с таким статусом выросло почти в 1,5 раза – на 107 тысяч человек.
"В Москве для самозанятых созданы максимально комфортные условия, им выгодно работать легально. Только в мае свой статус зарегистрировали 26 тысяч граждан, это рекордный показатель за месяц с начала 2019 года", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он рассказал, что в период пандемии самозанятые получили поддержку в виде возврата налога за 2019 год в размере почти 500 миллионов рублей суммарно, а также налоговый капитал на выплату пошлин или погашение задолженностей.
Налоговый режим для самозанятых был введен в Москве с 2019 года. Он подразумевает, что гражданин может самостоятельно отчислять в пользу государства налог в размере 4 процентов от дохода для физлиц и 6 процентов для юридических лиц. Это особенно удобно преподавателям, копирайтерам, консультантам и иным работникам.
Регистрация самозанятости доступна на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении ведомства. Ведение отчетности и покупка онлайн-кассы в данном случае не требуются.
Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с предложением распространить налоговый режим для самозанятых на всю территорию страны. До этого в эксперименте участвовали 23 региона РФ.
Самозанятые могут рассказать о своей работе
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