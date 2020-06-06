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Экономика

09:42

Власти Москвы ввели новую меру поддержки промышленных компаний

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти ввели новую меру поддержку промышленных компаний – инвестиционный налоговый вычет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Право на инвествычет дадут компаниям в столице со статусом московского инвестора. Условия для его получения таковы:

  • компания должна быть зарегистрирована в качестве налогоплательщика на территории Москвы;
  • не иметь задолженности по налогам, сборам и арендной плате за землю;
  • иметь права собственности или иные права пользования помещением/зданием, в которых установлены основные средства;
  • не находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Льгота предполагает снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта РФ. За счет региональной части налога возможно списывать до 90 процентов инвестиций в основные средства. Неиспользованную сумму региональной льготы можно переносить на будущие периоды (до семи лет). Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до нуля, но в течение одного года, объяснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

К компаниям будут предъявлять следующие экономические требования:

  • объем выручки от обрабатывающего производства – не менее 70 процентов;
  • [коэффициент обновления основных фондов (без учета зданий, строений, сооружений) – не менее восьми процентов за последний год или не менее 35 процентов за пять лет, предшествующие получению статуса; при этом соискатель статуса обязуется достигнуть коэффициента обновления основных фондов не менее 35 процентов по истечении пяти лет с момента присвоения статуса;
  • среднемесячная заработная плата работников должна быть не ниже среднемесячной по Москве, по данным Росстата – 68 тысяч рублей (в ТиНАО применяется коэффициент 0,74 – 50 тысяч рублей).

Предприятие, подтвердившее статус московского инвестора первой категории, может получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5 процента, а второй – 8 процентов.

С 15 июня оформить субсидии от города смогут операторы каршеринга и таксомоторные компании. Документы принимаются до 26 июня.

В этом случае компании и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на компенсации части выплат по кредитным договорам и лизингу. Мера прописана в бюджете (в 2020 году выделят 238 миллионов рублей) и рассматривается как помощь в обновлении парка машин.

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