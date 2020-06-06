Власти Москвы ввели новую меру поддержки промышленных компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти ввели новую меру поддержку промышленных компаний – инвестиционный налоговый вычет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Право на инвествычет дадут компаниям в столице со статусом московского инвестора. Условия для его получения таковы:
К компаниям будут предъявлять следующие экономические требования:
С 15 июня оформить субсидии от города смогут операторы каршеринга и таксомоторные компании. Документы принимаются до 26 июня.
В этом случае компании и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на компенсации части выплат по кредитным договорам и лизингу. Мера прописана в бюджете (в 2020 году выделят 238 миллионов рублей) и рассматривается как помощь в обновлении парка машин.
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