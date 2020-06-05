В июне начнется прием заявок на получение субсидий от такси и каршеринга

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Операторы каршеринга и таксомоторные компании с 15 июня смогут подать заявки на оформление субсидий от города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, документы принимаются до 26 июня.
"До 26 июня заявку на возмещение кредитов и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками в Москве или предоставляют услугу каршеринга", – объяснил руководитель ведомства.
В столице ежегодно предоставляют финансовую поддержку службам такси и сервисам проката такси, которые работают в соответствии со всеми городскими правилами.
В этом случае компании и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на компенсации части выплат по кредитным договорам и лизингу. Данная мера прописана в бюджете (в 2020 году выделят 238 миллионов рублей) и рассматривается как помощь в обновлении парка машин.
Необходимая информация по оформлению заявки размещена на Едином транспортом портале. Кроме того, можно сделать запрос на электронный адрес taxi@mos.ru.
Работу каршеринговых сервисов в Москве, остановленную из-за пандемии коронавируса, возобновили 26 мая. За первые два дня в городе арендовали более 2 тысяч машин – при этом сейчас срок проката составляет не менее 5 дней.
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