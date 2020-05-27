Более 2 тыс автомобилей каршеринга арендовали за два дня работы сервиса

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Больше двух тысяч автомобилей каршеринга арендовано в Москве с момента возобновления работы сервиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Каршеринговый автомобиль можно взять в аренду минимум на пять дней с действующим рабочим пропуском. После завершения аренды автомобиль снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра организации дорожного движения будут проверять отправку автомобилей операторов каршеринга на дезинфекцию после каждой завершенной аренды.

В ЦОДД сообщили, что операторы должны будут соблюдать требования санитарной безопасности, которые выпустил Роспотребнадзор.

О возобновлении работы каршеринга сообщил на прошлой неделе Сергей Собянин. Он допустил, что долгосрочная аренда авто станет приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у москвичей.

