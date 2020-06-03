Сервис BlaBlaCar возобновит работу в России

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Сервис поиска попутчиков для совместного использования машины BlaBlaCar вновь будет доступен в России. Приложение перестало работать с конца марта из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости заявление представителей компании.
В результате будут внедрены дополнительные меры безопасности. "Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности", – рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что в салоне транспортного средства можно забронировать только четыре места (ранее можно было пять). Кроме того, BlaBlaCar внедряет опцию "только один пассажир сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею.
В момент бронирования людям напомнят о рекомендациях Минздрава РФ: не путешествовать при симптомах заболевания, а также использовать в поездке средства индивидуальной защиты, не здороваться за руку.
Остановить работу BlaBlaCar ранее попросили власти Москвы. Решение объяснялось тем, что отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность заболевания.
В России выявлено 432 277 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 215.
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