Путин предложил расширить на всю страну налоговый режим для самозанятых

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране. Об этом он заявил во время телеобращения к гражданам.
"Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых", – объявил глава государства.
Получить льготы можно будет во всех регионах страны. Кроме того, президент предложил дать право получать статус самозанятых не в 18, а в 16 лет.
"По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы", – заявил Путин.
В их число, как рассказал глава государства, войдет определение налогового капитала в размере одного МРОТ. Таким образом, средства будут в первую очередь идти именно на развитие бизнеса.
В конце марта депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий всем регионам России вводить налоговый режим для самозанятых. Применить его разрешалось с 1 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2020 года зарегистрировали более 80 тысяч самозанятых граждан. Самозанятые самостоятельно отчисляют налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% – если от юридического.
Подросткам могут разрешить становиться самозанятыми
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