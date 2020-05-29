Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым. Соответствующий документ был размещен в пятницу, говорится на официальном сайте правительства РФ.

Возврат будет осуществляться автоматически, дополнительных документов не понадобится, добавили в кабмине.

"Государство вернет самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году. Распоряжение о выделении на эти цели 1,6 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы", – говорится в сообщении.

Деньги вернут на банковскую карту, указанную в приложении "Мой налог". При этом всем, кто впервые зарегистрировался в мобильном приложении самозанятым, предоставят налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин поручил вернуть самозанятым налоги, которые уплачены ими за прошлый год. Кроме того, президент РФ поручил предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Кроме того, глава государства предложил списать налоги для ряда отраслей за второй квартал 2020 года. В частности, списать налоговые платежи за апрель, май, июнь он предложил для пострадавших областей и социально ориентированных НКО.