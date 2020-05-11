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Общество

16:55

Самозанятым вернут уплаченные ими налоги за 2019 год

власть общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин поручил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный ими в 2019 году. Такие выплаты предлагается сделать в полном объеме, отметил российский лидер в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", – сказал президент, отметив, что самозанятых необходимо поддержать и поощрить.

Также глава государства заявил о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере одного МРОТ.

Он отметил, что такая мера поддержки поможет таким работникам проводить налоговые платежи не отвлекая собственные средства, что позволит сохранить свои доходы.

Ранее Путин предложил списать налоги для ряда отраслей за второй квартал 2020 года. В частности, списать налоговые платежи за апрель, май, июнь он предложил для пострадавших областей и социально-ориентированных НКО.

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