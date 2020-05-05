Мишустин освободил регионы РФ от платежей по бюджетным кредитам из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением COVID-19. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В текущем году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В документе отмечается, что в 2021–2024 годах будут выплачивать по 5 процентов задолженности ежегодно.

"В 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения", – сказано в справке к документу.

Средства, которые будут освобождены в 2020 году, субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

"Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации", – отмечается в справке.

Ранее московское правительство и бизнес-сообщество разработали алгоритм действий для самозанятых граждан во время введенных ограничений.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, перечень алгоритмов будет меняться, когда появятся меры поддержки самозанятых.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.