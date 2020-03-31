В Госдуме разрешили ввести самозанятость во всех регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий всем регионам России вводить налоговый режим для самозанятых. Данный режим можно будет применить с 1 июля 2020 года, сообщает "Экспресс газета".

В настоящий момент известно, что данный режим действует в 21 регионе страны. Он проводится в качестве эксперимента для предпринимателей. Как объяснили инициаторы закона, их проект показал эффективность и целесообразность.

В результате механизмом "Налога на профессиональный доход" воспользовалось свыше 550 тысяч граждан.

В тестовом режим самозанятость заработала в России в январе 2019 года. Первоначально налог на профессиональный доход ввели в Москве и Подмосковье. Кроме того, систему опробовали в Калужской области и Татарстане. В начале 2020 года к проекту присоединились еще 19 российских регионов.

Ранее стало известно, что подросткам могут разрешить становиться самозанятыми.