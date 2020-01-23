Госдума приняла закон о применении патентной системы налогов

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому планируется расширить применение патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает поправки в Налоговый кодекс РФ. Сообщается, что изменения внесут в перечень видов предпринимательской деятельности, для которых разрешена патентная система налогообложения. Необходимость закона обусловлена тем, что в России существует много подсобных хозяйств, которые не зарегистрированы как предприниматели, но бизнес ведут.

Благодаря новым нормам планируется укрепить доходную базу регионов. Субъекты федерации смогут объединять дополнительные виды предпринимательской деятельности в патенты и определять единый потенциально возможный годовой доход по данным направлениям.

"Простой и понятный расчет суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от 1 до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления налоговой декларации – все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях", – подчеркнули авторы законодательной инициативы.

Поправки в документ также коснутся услуг в области фотографии, дошкольного и дополнительного образования, а также кейтеринга.

Ранее эксперты объяснили, как правильно платить налоги от сдачи квартиры в аренду. На выбор арендодателям предлагают сразу несколько возможных вариантов оформить отчисления: НДФЛ, налог на профессиональный доход, патент или УСН.

