Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поддержал предложение по распространению специального налогового режима для самозанятых, передает ТАСС.

С такой инициативой к президенту обратился министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с членами правительства. Он предложил "начиная со второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог по решению регионов".

"Договорились", – согласился Путин.

Силуанов ранее сообщил, что налог на профессиональный доход самозанятых граждан могут ввести по всей России с 1 июля 2020 года. На данный момент подобная система налогообложения действует только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Ее реализовали в 2019 году. Самозанятыми сейчас официально зарегистрировались более 240 миллионов человек.

В конце октября стало известно, что министерство финансов РФ выступило с предложением расширить географию пилотного проекта о налоге для самозанятых. Согласно документу, новую систему налогообложения могут реализовать еще в 19 регионах.