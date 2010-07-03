Налог для самозанятых могут ввести с июля 2020 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Налог на профессиональный доход самозанятых граждан могут ввести по всей России с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

На данный момент подобная система налогообложения действует только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Ее реализовали в 2019 году. Самозанятыми сейчас официально зарегистрировались более 240 миллионов человек.

"По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", – заявил Силуанов.

В конце октября стало известно, что министерство финансов РФ выступило с предложением расширить географию пилотного проекта о налоге для самозанятых. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, новую систему налогообложения могут реализовать еще в 19 регионах.