Поступления в бюджет Москвы налога от патентной системы налогообложения выросли на 11%

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Поступления в бюджет Москвы налога от патентной системы налогообложения за девять месяцев текущего года выросли на 11%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Поступления в бюджет города Москвы от патентной системы налогообложения увеличились в январе – сентябре 2019 года на 10,6% к аналогичному периоду 2018 года и составили 3,5 миллиарда рублей", – сообщил Ефимов.

По его словам, за девять месяцев предпринимателями в Москве было приобретено 78,5 тысячи патентов.

"Самой востребованной отраслью для патентной системы налогообложения является розничная торговля: за 9 месяцев в этой сфере было приобретено 33,6 тысячи патентов. На втором месте – бытовые услуги. В этой сфере было приобретено 9,9 тысячи патентов. На третьем месте услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений: арендодатели в течение 9 месяцев приобрели 9,1 тысячи патентов", – пояснил Ефимов.

Патент освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, не требует вести бухучет и минимизирует налоговую отчетность, что существенно упрощает ведение бизнеса.

"Рост поступлений обусловлен высокой популярностью ПСН среди индивидуальных предпринимателей. Москва является лидером среди субъектов Российской Федерации в развитии патентной системы налогообложения: в столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН", – пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

Ранее Тихонов сообщал, что московские организации перечислили за девять месяцев текущего года в социальные фонды 1,202 триллиона рублей страховых взносов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, столичные работодатели перечислили в ПФР в январе – сентябре более 921 миллиарда рублей. Взносы в Фонд социального страхования составили 39,5 миллиарда рублей. В Фонд обязательного медицинского страхования было перечислено более 241 миллиарда рублей.

В Российском центре содействия молодежному предпринимательству ранее сообщили, что начинающим предпринимателям в стране в среднем 27–28 лет. Наиболее популярными областями бизнеса среди молодежи в прошлом году стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Кроме того, в прошлом году в России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.