Поступления страховых взносов от московских организаций выросли на 11%

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Московские организации перечислили за девять месяцев текущего года в социальные фонды 1,202 триллиона рублей страховых взносов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
По его словам, столичные работодатели перечислили в ПФР в январе – сентябре более 921 миллиарда рублей. Взносы в Фонд социального страхования составили 39,5 миллиарда рублей. В Фонд обязательного медицинского страхования было перечислено более 241 миллиарда рублей.
Тихонов отметил, что за сотрудников взносы в соцфонды перечисляют работодатели.
"За восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в столице выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Денис Тихонов.
Ранее сообщалось, что доходы бюджета ПФР в 2020 году увеличатся на 3,1%. Расходы вырастут на 3,4%. Предполагается, что ежегодная индексация пенсий будет проходить темпами, опережающими рост инфляции. При повышении пенсий в 2020 году учтут новый механизм индексации сверх прожиточного минимума.
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Повышение коснется 31 миллиона граждан. В среднем выплаты увеличатся на тысячу рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.
Кроме того, в ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала. В 2020 году его размер увеличится на размер годовой инфляции (3,8%) – до 466 тысяч рублей. Полученные деньги можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
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