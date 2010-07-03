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Общество

12:45

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

экономика общество

Фото: depositphotos/mizar_219842

Пенсия будет замещать только половину прежнего дохода россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, к 2050 году. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС, сообщает РБК.

Коэффициент замещения, указывающий на благосостояние пенсионеров, будет расти в ближайшие пять лет, как объяснили специалисты. Отношение пенсии к зарплате будет корректироваться за счет повышенной индексации.

Экономический показатель рассчитан для того, чтобы оценивать, насколько страховая пенсия компенсирует заработок людей, вышедших на пенсию, обеспечивает баланс между доходами неработающих пенсионеров и работающих граждан и защищает от бедности в старости. Таким образом, чем меньше человеку платили на работе, тем выше для него коэффициент замещения. Обратная ситуация касается людей с высокими доходами.

Ситуация изменится после 2024 года – в этот период коэффициент для россиян с минимальными и низкими зарплатами будет падать – с 74 до 53 процентов. Для средних показателей ситуация останется прежней, а в случае высокодоходных групп работников коэффициент вырастет с 22 до 31 процента.

Ранее сообщалось, что россияне становятся менее расточительными с возрастом. Исследование показало, что после 50 лет граждане предпочитают откладывать средства на старость.

В Госдуме предложили разрешить россиянам тратить пенсию раньше срока

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