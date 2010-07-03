Экономика и цены на продукты стали главными причинами тревоги россиян

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Среди россиян нарастает беспокойство по поводу состояния экономики, при этом 24% потребителей считают, что наступило время тратить деньги. В третьем квартале текущего года уверенность россиян достигла максимума впервые за последние четыре года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen. В опросе приняли участие более 32 тысяч респондентов из 64 стран мира.

В июле – сентябре Индекс потребительского доверия увеличился на четыре пункта, до 73 пунктов. Рост индекса связывают с замедлением инфляции и заявлениями о росте располагаемых доходов россиян.

В третьем квартале значительно ухудшились настроения россиян относительно состояния экономики страны. В июле – сентябре 23% опрошенных заявили, что состояние экономики вызывает у них беспокойство.

Больше всего россиян беспокоит рост цен на продукты. Об этом заявили 25% респондентов. При этом настроения по сравнению со вторым кварталом этого года стали лучше – в апреле – июне беспокойство из-за цен на продукты высказывали 27% опрошенных.

Кроме того, больше граждан России стали считать, что сейчас подходящее время тратить деньги – 24% опрошенных. Также увеличилось число тех, кто ожидает "хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие полгода.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому больше всего россиян беспокоят социальная несправедливость, снижение доходов, а также лишение бесплатной медицинской помощи.

Меньше всего жители России боятся международных конфликтов, потери работы и роста преступности. В опросе приняли участие 1,8 тысячи граждан РФ старше 18 лет. У респондентов спрашивали, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в их жизни.

По данным Росстата, в России сокращается количество наименее обеспеченных семей. Во втором квартале текущего года 0,7% опрошенных сообщили о том, что им не хватает денег даже на еду. При этом в прошлом отчетном периоде этот показатель достигал 0,8%. Семей, которым не хватает средств на покупку одежды и оплату ЖКХ, тоже стало меньше (14,1% респондентов во втором квартале против 15,2% в первом). Доходы 49,4% участников опроса позволяют им оплачивать и одежду, и продукты питания, ранее таких было на 0,2% меньше.

