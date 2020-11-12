Названы главные страхи россиян

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Больше всего россиян беспокоят социальная несправедливость, снижение доходов, а также лишение бесплатной медицинской помощи, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Меньше всего жители России боятся международных конфликтов, потери работы и роста преступности.

В опросе приняли участие 1,8 тысячи граждан РФ старше 18 лет. У респондентов спрашивали, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в их жизни.

Отмечается, что 68% россиян боятся роста социальной несправедливости, 63% опрошенных опасаются снижения доходов, а 58% респондентов боятся лишиться бесплатной медпомощи, столько же опрошенных беспокоятся из-за подорожания товаров.

Ранее темой опроса ВЦИОМ стало доверие в стране полиции. Согласно исследованию, 54% россиян доверяют полиции, однако этот показатель ниже уровня минувшего года. Самые высокие показатели доверия у полиции на транспорте (66%), сотрудников дежурной части (63%), участковых (59%), инспекторов по делам несовершеннолетних (57%) и работников уголовного розыска (55%). Не доверяют полицейским 18% участников опроса, еще 21% опрошенных "скорее не доверяют". Треть респондентов положительно оценивают работу правоохранительных органов в их регионе, 47% – средне, а негативно – 13%.

