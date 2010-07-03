Более половины россиян заявили о своем доверии полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше половины опрошенных россиян (54%) доверяют полиции, однако этот показатель ниже уровня минувшего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самые высокие показатели доверия у полиции на транспорте (66%), сотрудников дежурной части (63%), участковых (59%), инспекторов по делам несовершеннолетних (57%) и работников уголовного розыска (55%). Не доверяют полицейским 18% участников опроса, еще 21% опрошенных "скорее не доверяют".

Треть респондентов положительно оценивают работу правоохранительных органов в их регионе, 47% – средне, а негативно – 13%.

По словам социологов, в сознании россиян сложился "скорее положительный" образ полицейского. Неподкупными и честными полицейских видят 44% опрошенных, взяточниками – 23%. Еще 53% респондентов считают полицейских дружелюбными, а 15% – агрессивными.

Ранее полицию наделили правом объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Предостережения могут касаться как недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, так и недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

