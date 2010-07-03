Экс-полицейского из Ростова подозревают в убийстве

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Экс-сотрудник полиции подозревается в том, что насмерть сбил человека в Ростовской области, спрятал тело погибшего и уехал в командировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудник не рассказал о происшествии своему руководству и самовольно уехал в командировку. После выяснения всех обстоятельств ДТП его отозвали обратно, а затем уволили со службы по отрицательным мотивам.

В воскресенье, 3 ноября, на трассе Ростов – Азов были обнаружены кроссовки, следы крови, осколки стекла и часть бампера автомобиля. Через несколько дней в лесу полицейские нашли тело молодого человека, которому принадлежали кроссовки.

По данном факту было возбуждено уголовное дело. Причастное к совершению преступления лицо уже установлено, проводятся следственные действия.

Накануне вечером автомобиль сбил двоих несовершеннолетних детей на Шмитовском проезде в центре Москвы. Авария произошла в Пресненском районе столицы. Дети переходили дорогу в неположенном месте. Водитель не стал скрываться с места происшествия.

