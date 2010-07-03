Четверть учителей и 40% врачей готовы переехать ради работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переехать в другой регион ради работы согласна четверть учителей и преподавателей колледжей, а также 40% врачей. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Согласно данным проведенного мониторинга, сменить место проживания для трудоустройства готовы 25% учителей, 24% биологов и механиков, 27% агрономов, 28% зоотехников. Почти каждый второй специалист нефтегазового сектора также готов к переезду. Поменять регион ради работы согласны 40% врачей, 35% геодезистов, 34% ветеринаров и 27% архитекторов.

К переезду не готовы продавцы, сторожи, санитары, кассиры и почтальоны. Среди этих категорий о своем желании сменить регион заявляет не более 5% соискателей.

В ведомстве напомнили о том, что в России работает программа повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателям оказывается финансовая поддержка для привлечения специалистов из другого региона. Государственные субсидии направляются на обеспечение работника жильем, компенсацию расходов на переезд, оплату его обучения или переобучения, а также компенсацию других расходов.

Ранее сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что почти 80% россиян довольны своей работой.

