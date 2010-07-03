Эксперты выяснили самые популярные профессии для подработки среди россиян

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Эксперты портала "Леди Mail.ru" провели опрос и выяснили наиболее популярные профессии для подработки среди россиян. Женщины чаще всего рассматривают варианты работы бухгалтером, репетитором или няней. Мужчины ищут подработку водителем, мастером по ремонту квартир и техники.

Результаты проведенного опроса показали, что о подработке в дополнение к основной работе задумываются более половины опрошенных (55%). При этом постоянная подработка есть лишь у 17% участников опроса. Каждому десятому респонденту дополнительный заработок оказался не интересен.

Большинство россиян (38%) назвали свой текущий доход достаточным для покупки еды и одежды, однако недостаточным для покупки крупной бытовой техники без кредита. Четверть опрошенных (27%) заявили, что зарплаты им хватает на все, кроме покупки нового автомобиля без кредита. Каждый пятый респондент (20%) признался, что текущего дохода хватает на продукты, однако не на покупку одежды, отмечается в исследовании.

Ранее в России предложили узаконить профессию "домохозяйка". Авторы этого предложения посчитали, что ведение хозяйства требует определенного режима. Каждая домохозяйка просыпается раньше всех членов семьи, готовит завтраки детям и супругу, собирает всех в садик, школу и на работу. Ей необходимо ходить в магазины за продуктами, стирать, гладить, готовить обеды и ужины.

