В Россию могут привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили привлечь специалистов из-за рубежа, чтобы решить вопрос с дефицитом врачей. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным Минтруда и Минздрава, на биржах труда числится примерно 1 тысяча медиков, однако потребность во врачах в разы больше. Остро не хватает онкологов, ортопедов, окулистов, психиатров, неврологов, уточнили эксперты. Как отметили в Минздраве, в поликлиниках наблюдается дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер. Чтобы привлечь зарубежную рабочую силу, медикам из других стран планируют выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.

В начале октября Минтруд вынес на общественное обсуждение проект приказа о перечне профессий, которые могут претендовать на упрощенный порядок получения гражданства РФ. По просьбе региональных властей в этот список включили врачей и фельдшеров скорой помощи.

По закону зарубежные специалисты с медицинскими или фармацевтическим образованием могут осуществлять врачебную деятельность после того, как их квалификацию признают в России. Сертификат, дающий право на работу в сфере здравоохранения, выдает Росздравнадзор. "Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию", – пояснили в Минздраве.

Как напомнил глава НИЦ офтальмологии РНИМУ имени Пирогова Христо Тахчиди, дефицит узких специалистов существовал в советские времена, а теперь сохраняется в современной России. "В поликлинике вы сможете попасть к терапевту через несколько дней, а в очереди к узкому специалисту можно стоять месяц", – рассказал он.

Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан объяснил, почему "московские врачи в регионы работать не поедут". По его словам, "дело не только в зарплатах". "В регионах и близко нет таких возможностей для лечебной, творческой и научной работы, как в столице", – отметил Масчан.

Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская назвала главные факторы риска для здоровья у москвичей: нерациональное питание и низкий уровень физической активности. По словам Богородской, еще один фактор – отягощенная наследственность по ряду заболеваний. В то же время курение и употребление алкоголя не вошли в пятерку самых распространенных факторов риска у москвичей, отметили в Депздраве.