В Россию могут привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России предложили привлечь специалистов из-за рубежа, чтобы решить вопрос с дефицитом врачей. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным Минтруда и Минздрава, на биржах труда числится примерно 1 тысяча медиков, однако потребность во врачах в разы больше. Остро не хватает онкологов, ортопедов, окулистов, психиатров, неврологов, уточнили эксперты. Как отметили в Минздраве, в поликлиниках наблюдается дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер. Чтобы привлечь зарубежную рабочую силу, медикам из других стран планируют выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.
В начале октября Минтруд вынес на общественное обсуждение проект приказа о перечне профессий, которые могут претендовать на упрощенный порядок получения гражданства РФ. По просьбе региональных властей в этот список включили врачей и фельдшеров скорой помощи.
По закону зарубежные специалисты с медицинскими или фармацевтическим образованием могут осуществлять врачебную деятельность после того, как их квалификацию признают в России. Сертификат, дающий право на работу в сфере здравоохранения, выдает Росздравнадзор. "Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию", – пояснили в Минздраве.
Как напомнил глава НИЦ офтальмологии РНИМУ имени Пирогова Христо Тахчиди, дефицит узких специалистов существовал в советские времена, а теперь сохраняется в современной России. "В поликлинике вы сможете попасть к терапевту через несколько дней, а в очереди к узкому специалисту можно стоять месяц", – рассказал он.
Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан объяснил, почему "московские врачи в регионы работать не поедут". По его словам, "дело не только в зарплатах". "В регионах и близко нет таких возможностей для лечебной, творческой и научной работы, как в столице", – отметил Масчан.
Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская назвала главные факторы риска для здоровья у москвичей: нерациональное питание и низкий уровень физической активности. По словам Богородской, еще один фактор – отягощенная наследственность по ряду заболеваний. В то же время курение и употребление алкоголя не вошли в пятерку самых распространенных факторов риска у москвичей, отметили в Депздраве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: