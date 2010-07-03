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Общество

10:31

Россияне после 50 лет начинают копить на старость

общество финансы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Со временем россияне становятся менее расточительными. Это выяснили в НПФ Сбербанка. По результатам исследования, более половины людей моложе 40 лет регулярно посещает рестораны, бары и кафе, а люди старшего поколения постепенно сокращают расходы на досуг, сообщает газета "Известия".

Почти треть молодых россиян учитывает в своем бюджете траты на отдых. Однако среди людей от 50 до 60 лет откладывают какие-то средства на досуг только около 10%.

Также социологи отметили, что ближе к пенсии россияне становятся менее мобильными. Как минимум в два раза они сокращают расходы на туризм. Регулярно отправляются в поездки 30% людей до 40 лет. К 64 годам путешествовать продолжают только 6,7%.

В категории от 50 до 55 лет регулярные затраты на внешний вид отмечаются у пятой части россиян, 55–60 лет – у 16,4%, 60–64 года – у 12,4%. Среди молодых одежду и обувь постоянно покупает почти треть.

Отмечается, что, готовясь к окончанию трудовой деятельности, граждане увеличивают объем накоплений, проявляя интерес к инвестиционным инструментам. Всего 13% людей моложе 40 лет имеют срочные банковские вклады. С возрастом процент повышается: среди 50–55-летних таких становится уже 28,7%, среди 55–60-летних – 29%. Поэтому авторы документа полагают, что россияне осознали важность самостоятельных пенсионных накоплений.

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