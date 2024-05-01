ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки нет. Он подчеркнул, что оперативные службы работают на месте.

Ранее силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Обоянским районом Курской области.

До этого средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над территорией Белгородской области.