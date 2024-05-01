01 мая, 22:37Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена в трех регионах РФ
Фото: министерство обороны РФ
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале попросил жителей сохранять спокойствие и заявил, что силы ПВО России наготове.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале также призвал граждан быть внимательными. Средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, отметил он.
Об опасности атаки БПЛА в Белгородской области сообщил региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале. Ведомство призвало местных жителей сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что власти Курской области днем 1 мая объявили об угрозе атаки беспилотников. Позже предупреждение было отменено.
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