Опасность атаки БПЛА объявлена в трех регионах РФ

Фото: министерство обороны РФ

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале попросил жителей сохранять спокойствие и заявил, что силы ПВО России наготове.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале также призвал граждан быть внимательными. Средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, отметил он.

Об опасности атаки БПЛА в Белгородской области сообщил региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале. Ведомство призвало местных жителей сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что власти Курской области днем 1 мая объявили об угрозе атаки беспилотников. Позже предупреждение было отменено.