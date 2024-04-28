Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще четыре украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Севским районом Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Александра Богомаза.

На месте уже работают оперативные службы. В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор.

Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Брянская область подверглась нескольким попыткам атак ВСУ при помощи беспилотников. Воздушные цели были сбиты над Трубчевским, Выгоничским, Севским районами, а также над Стародубским округом. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Опасность атаки беспилотников также объявлена в Курской и Воронежской областях. Местные силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.