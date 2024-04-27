Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал глава области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским округом. Он подчеркнул, что при атаке БПЛА пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что раненная при атаке украинского дрона на автобус в Курковичах Стародубского муниципального округа в Брянской области женщина скончалась в больнице.