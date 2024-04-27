27 апреля, 23:32Происшествия
Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал глава области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским округом. Он подчеркнул, что при атаке БПЛА пострадавших и разрушений нет.
До этого сообщалось, что раненная при атаке украинского дрона на автобус в Курковичах Стародубского муниципального округа в Брянской области женщина скончалась в больнице.
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