Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Стародубским округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет. Оперативные службы работают на месте.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.

В ночь на 27 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА. В частности, 66 украинских дронов перехватили на Кубани, еще 2 уничтожили над Крымским полуостровом.

В результате атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани оказалась повреждена ректификационная колонна на местном заводе. Всего на резервуарный парк и ректификационную колонну было совершено девять атак.