Опубликованы кадры с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани

Видео: телеграм-канал Baza

В Сети появились видео с места взрыва в Славянске-на-Кубани. Кадрами делится телеграм-канал Baza, при этом официального подтверждения их подлинности пока нет.

Ранее сообщалось, что ректификационная колонна оказалась повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки украинских беспилотников. Всего на резервуарный парк и ректификационную колонну совершили девять атак. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не получил повреждений.

Возгорание на месте происшествия было оперативно ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал.

Всего, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края и 2 – над Крымом.

Ночью сообщалось, что средства противовоздушной обороны подавили более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Украинские войска попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Однако каких-либо серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки не выявлено.