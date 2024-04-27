27 апреля, 10:55Происшествия
Опубликованы кадры с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани
Ранее сообщалось, что ректификационная колонна оказалась повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки украинских беспилотников. Всего на резервуарный парк и ректификационную колонну совершили девять атак. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не получил повреждений.
Возгорание на месте происшествия было оперативно ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал.
Всего, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края и 2 – над Крымом.
Ночью сообщалось, что средства противовоздушной обороны подавили более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Украинские войска попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Однако каких-либо серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки не выявлено.
Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ