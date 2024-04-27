27 апреля, 23:56Происшествия
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Будьте бдительны!", – предупредил он.
Как утверждает глава региона, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения атак.
Ранее российская система ПВО 20 апреля сбила четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.
Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ