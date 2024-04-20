Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Четвертый вражеский беспилотник сбит нашими доблестными защитниками!", – написал он.

Вечером 19 апреля шесть беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, при падении сбитого беспилотника произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, однако аварийные бригады электриков обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.