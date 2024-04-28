Средства ПВО вновь сбили два беспилотника над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских дрона над Севским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее Александр Богомаз и Минобороны РФ уже сообщали о множественных попытках Украины совершить террористическую атаку на регион при помощи беспилотников самолетного типа.

Дроны ВСУ были уничтожены над Трубчевским, Выгоничским, Севским районами области, а также над Стародубским округом. Пострадавших в результате атак нет.