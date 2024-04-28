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Средства ПВО вновь сбили два беспилотника над Брянской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских дрона над Севским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Ранее Александр Богомаз и Минобороны РФ уже сообщали о множественных попытках Украины совершить террористическую атаку на регион при помощи беспилотников самолетного типа.
Дроны ВСУ были уничтожены над Трубчевским, Выгоничским, Севским районами области, а также над Стародубским округом. Пострадавших в результате атак нет.
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