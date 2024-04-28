Два беспилотника были сбиты в Севском районе Брянской области

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Еще два украинских беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты над территорией Севского района. Пострадавших и разрушений не выявлено. На месте работают оперативные службы.

Вечером 28 апреля силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Брянской областью. Воздушные цели были сбиты над Трубчевским, Выгоничским районами, а также над Стародубским округом. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Режим опасности атаки БПЛА был введен в Курской и Воронежской областях. Местные силы ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки противника.