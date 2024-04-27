Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех БПЛА над Брянской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, попытка террористической атаки Украины была пресечена около 23:00 по московскому времени. При помощи данных дронов ВСУ планировали атаковать объекты на территории РФ.

Вместе с тем, как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, силами ПВО было уничтожено четыре беспилотника: один дрон – над Трубчевским районом, еще три – над Выгоничским районом.

Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников не выявлено. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте, добавил губернатор.

Ранее Богомаз уже сообщал об отражении атаки БПЛА над Стародубским округом региона. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Режим опасности атаки БПЛА действует в Воронежской и Курской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от местных властей или МЧС.