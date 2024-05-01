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01 мая, 15:56

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Курский губернатор Старовойт сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе

Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Курской области отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА. Глава региона Роман Старовойт написал об этом в официальном телеграм-канале.

Днем в среду, 1 мая, местных жителей предупредили об угрозе атаки беспилотников. Старовойт попросил граждан быть осторожнее. На фоне опасности системы противовоздушной обороны были приведены в готовность.

До этого сообщалось о гибели женщины в результате обстрела села Козино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины.

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