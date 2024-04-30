Женщина погибла после обстрела ВСУ села Козино Курской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Женщина погибла при обстреле села Козино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще одна местная жительница получила травмы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу", – говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина. С его слов, она получила ранение, когда в момент обстрела проходила по улице. Бригада скорой помощи доставила ее в Шебекинскую ЦРБ, однако спасть жизнь маме и ребенку не удалось, несмотря на усилия врачей, добавил Гладков.