30 апреля, 17:41Происшествия
Женщина погибла после обстрела ВСУ села Козино Курской области
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Женщина погибла при обстреле села Козино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще одна местная жительница получила травмы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу", – говорится в публикации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина. С его слов, она получила ранение, когда в момент обстрела проходила по улице. Бригада скорой помощи доставила ее в Шебекинскую ЦРБ, однако спасть жизнь маме и ребенку не удалось, несмотря на усилия врачей, добавил Гладков.
ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении