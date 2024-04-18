Два человека пострадали при ночных обстрелах Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Количество пострадавших в Белгородской области из-за ночного обстрела ВСУ возросло до двух. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ночь, к сожалению, вышла совсем не добрая. Два обстрела было", – заявил губернатор в утреннем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что пострадали 2 человека – один в Шебекине и один в Разумном. По его словам, один человек отказался от госпитализации и получает медицинскую помощь, а женщина с ранением стопы находится в городской больнице.

ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. По словам Гладкова, тогда в результате прямого попадания в частный дом в поселке Разумное женщина получила осколочное ранение стопы.

Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 2 ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников. Украинские атаки были пресечены над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

