МО РФ сообщило об уничтожении над регионами 19 реактивных снарядов и 20 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 2 ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области", – сообщили в ведомстве.

Ранее, вечером 17 апреля, в Белгородской области и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время Минобороны РФ отчиталось, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО Vampire.

До этого стало известно, что женщина 1956 года рождения получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Подавленный силами ПВО беспилотник также повредил два частных домовладения и частную пилораму.