Один человек погиб при сбросе ВСУ боеприпаса на дом в селе Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино в Курской области. В результате атаки погиб местный житель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его информации, зажигательный боеприпас стал причиной пожара, в котором и погиб человек. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что при обстреле села Козино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) две местных жительницы получили ранения. Одна из них скончалась на месте, а вторую доставили в районную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрела ВСУ села Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Она скончалась в больнице, куда ее с ранениями доставила бригада скорой помощи.