Экс-адвокат Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "ПАШАЕВ ТВ"

Бывший адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение под Угледаром в зоне СВО. Его госпитализировали, рассказал он ТАСС.

"Сейчас я в больнице, мне трудно говорить врачи оказывают мне помощь", – сказал он.

Как указано в телеграм-канале Пашаева, он был ранен при нападении дрона-камикадзе в ходе выполнения боевого задания. Отмечается, что он защитил своего товарища. Угрозы жизни юриста нет, однако ранения тяжелое, говорится в публикации.

Информацию о получении Пашаевым ранения также в беседе с РИА Новости подтвердила его супруга Алена. С ее слов, она общалась с мужем ночью, и он рассказал, что его эвакуировали. Он попросил за него не переживать, уточнила она.

"Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами… Слава Богу, что жизненно важные органы у него не задеты, врачи оказали ему максимальную помощь сразу", – добавила супруга экс-адвоката.

Бывшего адвоката Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Пашаева лишили статуса адвоката в сентябре 2020 года. Квалификационная комиссия тогда признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Позже он смог восстановить свой статус, однако в сентябре 2022 года его вновь аннулировали.