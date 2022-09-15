Эльмана Пашаева вновь лишили статуса адвоката

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, вновь лишили статуса адвоката. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов России.

Вместе с тем прекратили и статус главы квалифкомиссии, которая приняла Пашаева обратно в ряды адвокатов.

Кроме того, Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания обязали создать комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО.

Бывшего адвоката Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Пашаева лишили статуса адвоката в сентябре 2020 года. Квалификационная комиссия тогда признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Позже Ефремов заявил, что Пашаев бил его ногой для дачи "правильных" ответов. Сам же адвокат отрицал слова актера. Тогда он сказал, что эти слова не соответствуют действительности.

