Пашаев отреагировал на заявления Ефремова в суде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг заявления, что он якобы толкал артиста ногой под столом. Речь идет о заседании по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде столицы, сообщает РИА Новости.

Ефремов ранее говорил, что Пашаев бил его ногой для дачи "правильных" ответов.

"Это все не соответствует действительности, как вы себе представляете, чтобы я его пинал?" – отреагировал Пашаев.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Артиста лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию. В настоящий момент интересы актера в суде представляют три адвоката.

22 октября состоялось заседание Мосгорсуда с участием Ефремова. В результате суд принял решение смягчить наказание актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.