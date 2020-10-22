Пашаев отреагировал на заявления Ефремова в суде

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг заявления, что он якобы толкал артиста ногой под столом. Речь идет о заседании по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде столицы, сообщает РИА Новости.
Ефремов ранее говорил, что Пашаев бил его ногой для дачи "правильных" ответов.
"Это все не соответствует действительности, как вы себе представляете, чтобы я его пинал?" – отреагировал Пашаев.
В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Артиста лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию. В настоящий момент интересы актера в суде представляют три адвоката.
22 октября состоялось заседание Мосгорсуда с участием Ефремова. В результате суд принял решение смягчить наказание актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.
Адвокаты Ефремова подадут кассационную жалобу на его приговор
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