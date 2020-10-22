Адвокат попросил Мосгорсуд назначить Ефремову наказание в виде 4 лет условно

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Второй адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев в ходе прений сторон попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде 4 лет условно.

Он напомнил, что ранее артист не был судим, а также признал вину.

"Даже наличие одного несовершеннолетнего ребенка является смягчающим обстоятельством, а у Ефремова их несколько. Он раскаялся и признал вину при первом же допросе", – сказал адвокат.

В суде апелляционной инстанции интересы актера представляют три адвоката. По их словам, они не будут настаивать на невиновности подзащитного, а лишь постараются смягчить назначенное наказание.

Ранее Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

